Снежный циклон в Хабаровском крае 16 февраля 2021 года: расчистка дорог и дворов Фото: Борис КОКУРИН

Хабаровский край накрыл снежный циклон 16 февраля 2021 года. С раннего утра городские коммунальщики вынуждены бороться со стихией в оперативном режиме. Расчищают дороги города и дворовые территории.

- С раннего утра по трассам краевой столицы курсируют 54 специализированные машины, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска. - Приоритет для служб - просыпать главные магистрали краевой столицы песком и противогололедными средствами.

МУПы сформируют колонны грейдеров и комбинированной техники, которые и будут сдвигать снежные кучи к обочинам. Если снегопад усилится, то процесс работы и количество единиц техники будут корректироваться властями.

Управляющие компании также активно занимаются борьбой со стихией. С утра 1230 человек убирают снег во дворах, у подъездов и на площадках.

Мэр Сергей Кравчук заранее распорядился готовиться к циклону и его последствиями в городе.

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