Вековой юбилей Алексея Черного отметят в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске, в краевом музыкальном театре, 18 февраля пройдет торжественное собрание, посвященное вековому юбилею Алексея Черного, первого секретаря крайкома КПСС.

- Пройдет концерт, где выступят артисты, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - В фойе театра зрители смогут увидеть некоторые тематические экспозиции.

В пресс-службе также сообщили, что торжество можно будет посмотреть в онлайн-трансляции, которая появится на сайте краевого правительства в день торжества в 17:00.

Алексей Черный родился в 1921 году, 23 февраля. С 1962 года был главой хабаровского крайисполкома. В этой должности трудился до 1970 года. Затем, до 1988 года, был первым секретарем крайкома КПСС. Под его руководством возведено много предприятий, заводов и объектов энергетики, выстраивались птицеводческие и животноводческие комплексы, жители края были обеспечены натуральными продуктами.

Торжество посетят многие представители власти, ветераны, а также научная и творческая интеллигенция.

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