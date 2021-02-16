За пандемию от коронавируса в ЕАО скончались 115 человек Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Еврейской автономной области, по информации правительства региона, по состоянию на день 16 февраля 2021 года число заболевших новой коронавирусной инфекцией достигло 4277 человек.

- Из них выздоровели 4075 человек, а умерли в общем количестве 115 пациентов, - рассказали в пресс-службе правительства региона. - В инфекционный госпиталь положили 35 человек, а 52 человека лечатся амбулаторно, дома.

В области коечный фонд для больных с COVID-19 составляет 88 коек, из которых в настоящее время занято 35 штук. На карантине дома остаются 144 человека. За минувшие сутки в регионе проверили на наличие инфекции 284 человека.

Ситуация с пневмонией: в медицинских учреждениях региона на лечении находятся 142 пациента, которым диагностировали пневмонию. Среди этого числа восемь детей. В стационар положили 83 человека, в том числе четверых детей. В области на аппарате искусственного вентилирования легких находятся трое пациентов.

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