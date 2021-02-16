Снежный циклон в Хабаровском крае 16 февраля 2021 года: отмена занятий в школах Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровский край пришел снежный циклон 16 февраля 2021 года. В связи с этим спасатели всех районов и городов края находятся в режиме повышенной готовности.

Спасатели предупредили жителей Комсомольска-на-Амуре, что на дорогах может образовываться наледь и снежный накат.

На сегодняшний день,16 февраля в Городе юности и в Комсомольском районе ситуация с циклоном под контролем спасателей.

- В Комсомольске-на-Амуре сегодня, 16 февраля отменили занятия для учеников всех школ города, которые учатся во вторую смену, - рассказали в пресс-службе администрации Города юности. - Причина отмены занятия – ухудшение погодных условий.

Так же управлением образования принято решение об отмене занятий в школах для учащихся первой смены завтра, 17 февраля.

В среду в школу не пойдут с утра ученики с первого по седьмой класс.

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