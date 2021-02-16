О развитии Дальнего Востока рассказали школьники Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

«Территория смысла» прошла в краевом детском центре «Созвездие». Мероприятие организовали участники регионального этапа всероссийской олимпиады по мировой художественной культуре и английскому языку. На мероприятии побывали Евгений Никонов, зампред по соцвопросам, и Виктория Хлебникова, министр образования и науки.

Ребята рассказали гостям о шедеврах живописи на английском и русском языках, провели экскурсию в интерактивном формате, провели турнир по шахматам, который посвятили Дальнему Востоку.

В завершение мероприятия состоялся открытый диалог, где участники озвучили мнения по спорным моментам истории, пообщались про то, какой вклад внесли жители в рост края.

- Дети потрясающие, почти каждый из них говорил про экологию, развитие туризма и самобытность региона, - рассказал Евгений Никонов. - Это демонстрирует общий настрой и желание работать на будущее края.

Региональный этап олимпиады проходят порядка тысячи школьников. Победителями становятся почти 200 человек.

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