Житель Комсомольска-на-Амуре обманул жителя Бурятии на 420 тысяч рублей Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Комсомольске-на-Амуре прокуратура вмешалась в дело, связанное с телефонным мошенничеством. В феврале 2019 года возбудили уголовное дело по факту хищения неустановленными лицами путем обмана денежных средств у потерпевшего из Бурятии.

- Расследование показало, что женщине из республики Бурятия позвонил мужчина и представился ее сыном, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края. - Он сказал, что попал в беду и ему нужно 420 тысяч рублей.

Семья на зов о помощи отреагировала, собрала сбережения, взяла в банке кредит и перевела деньги на карту якобы сыну. После того, как родитель позвонил сыну, выяснилось, что тот не имеет отношения к звонку и не знает ничего о происшествии, денег он не просил.

Следствие установило, что деньги сняли в Комсомольске-на-Амуре. Личность человека, причастного к делу, установлена. Злоумышленнику грозит наказание - до шести лет лишения свободы.

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