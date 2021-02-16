Молодежь отучают от вредных привычек в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице молодое поколение снова будут отучать от вредных привычек. В учебных заведениях Хабаровска возродят проведение мероприятий, которые направлены на пропаганду ЗОЖ и отказ от зависимостей. В Хабаровске стартует акция «Здоровое будущее - выбор молодых» 19 февраля. Ее организаторами выступают администрация и «Краевая клиническая психиатрическая больница».

- Еще с 2019 года действует этот проект, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска. - Он направлен на профилактику наркомании, алкоголизма, заболеваний.

В прошлом году из-за пандемии реализация проекта была приостановлена, шли мероприятия лишь три месяца, в них приняли участие 855 человек, среди них 740 школьников и остальные - студенты.

Акция будет проходить в вузах, ссузах и школах в течение всего года. Первое мероприятие состоится 19 февраля в 10 часов утра. Оно посвящено необходимости освобождения от зависимостей.

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