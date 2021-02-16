С маршрутными автобусами расторгнет договор мэрия Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровчане стали часто жаловаться на недобросовестное отношение двух перевозчиков к своим пассажирам. Графики стали часто нарушаться, в салонах автобусов холодно, грязно и тесно. Кроме того, водители грубят.

- На данное время оба перевозчика привлечены к административной ответственности, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска. - Иски о расторжении договоров уже в суде, там-то и будет принято решение, продолжат ли они возить пассажиров по маршрутам 61К и 81К.

Городская администрация регулярно проводит рейды по выявлению нарушений и проводит собрания с перевозчиками, где обсуждает и напоминает о том, как должно исполнять контракты, и о последствиях в случае ненадлежащего исполнения.

Мэрия самостоятельно не может лишить транспортников права перевозить пассажиров, однако инициировать проверку может. Так, за прошлый год было составлено порядка 1400 протоколов по нарушениям с подачи мэрии. Штрафов взыскано почти на 20 миллионов рублей.

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