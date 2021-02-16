Ледовые городки начнут убирать после циклона в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Сразу после того, как краевую столицу покинет пришедший снежный циклон, в городе начнется поэтапный демонтаж ледовых городков. Мэр города Сергей Кравчук обратился с соответствующим распоряжением к городским службам на заседании со структурными подразделениями.

- В прошлую субботу я побывал на нескольких площадках, оттепель сильно повлияла на эстетический вид городков. Кроме того, это еще и небезопасно, если такая скульптура изо льда рухнет на человека, а тем более на ребенка, - рассказал Сергей Кравчук. - Поэтому прежде всего нужно убрать ледовые скульптуры. Елочки, горки и катки могут еще немного постоять.

В краевой столице работают 12 новогодних городков с 25 декабря. Новогодние украшения есть в каждом районе столицы края. С открытия в них побывало очень много народу, и ходит до сих пор.

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