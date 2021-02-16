Почта России и оргкомитет Чемпионата мира по игре Го подписали соглашение о сотрудничестве

15 февраля во Владивостоке Почта России и оргкомитет Чемпионата мира по игре Го подписали соглашение о сотрудничестве. Документ определил выпуск тематических почтовых открыток, организацию площадки Почты России на Всемирном фестивале Genius Extreme во Владивостоке, а также проведение мастер-классов по игре Го.

Гости и участники международного соревнования смогут бесплатно отправить почтовую открытку в любую точку мира.

Соглашение о сотрудничестве подписали директор макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Максим Костин и директор 41-го Чемпионата мира по игре, руководитель АНО «Центр развития Го и стратегии официального организатора Всемирного фестиваля Genius Extreme Михаил Емельянов.

- Благодаря сотрудничеству для участников и гостей чемпионата будут выпущены уникальные открытки. Мы благодарим Почту России за поддержку и реализацию идеи, - отметил Михаил Емельянов.

В этом году 41-й Чемпионат мира по Го объединит 77 стран мира. Организаторы чемпионата отправили открытки-приглашения странам-участникам. Какое именно появится изображение на почтовой карточке, посвященной международному событию, станет известно по результатам конкурса рисунков, в котором могут принять участие все желающие. Условия конкурса размещены на официальной странице чемпионата в социальных сетях. Выпуск открыток чемпионата состоится в июне 2021 года.

- Почтовые открытки станут подарком гостям международных соревнований и яркой частью молодежного фестиваля, - рассказал директор макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Максим Костин. - Мы позаботимся о том, чтобы его участники смогли поделиться с друзьями своими впечатлениями, отправив почтовую открытку из Владивостока.

В клиентском зале центрального почтового отделения Владивостока для всех желающих Федерация Приморского края по Го провела обучающий мастер-класс «Будь в игре».

- Я впервые сегодня узнала об игре Го. Стало очень интересно. С дочкой сели попробовать. Я буду ждать чемпионат и буду болеть за его участников, - поделилась участница мастер-класса Ольга Трифонова.

Го - стратегическая настольная игра, которая зародилась в Древнем Китае. Название «го» в переводе с японского означает «окружать камнями». Проведение чемпионата мира по Го - уникальное событие для России, поскольку ранее он никогда не проходил за пределами стран Азии. Впервые в истории чемпионата в нем могут участвовать профессиональные игроки и любители со всего мира, в том числе в онлайн-формате. Узнать подробнее о Чемпионате мира в России можно на сайте www.wagc2020.org.