Хабаровский общественный транспорт перейдет на выходное расписание в февральские праздники

Отдыхать горожане будут 21, 22 и 23 февраля Фото: Администрация Хабаровска

В предстоящие праздники хабаровские автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать по расписанию выходных. Напомним, что отдыхать горожане будут 21, 22 и 23 февраля. В остальные дни общественный транспорт будет ходить по расписанию будней.

Текущая рабочая неделя будет длиннее обычного. Дело в том, что российские власти перенесли выходной день с субботы (20 февраля) на понедельник (22 февраля). Из-за этого общественный транспорт изменит график работы, сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска.

Так, в рабочую субботу автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить по расписанию будней. А уже со следующего понедельника общественный транспорт изменит расписание на выходное. Такой порядок будет действовать до среды включительно.

Получить информацию о работе и местонахождении транспортных средств на маршрутах, прогноз прибытия к определенному остановочному пункту можно, воспользовавшись интернет-сайтами «Транспорт27.рф», «bus27.ru», мобильными приложениями «Go2bus», «Умный транспорт», либо позвонив диспетчеру МБУ Хабаровска «ХМНИЦ» по круглосуточному многоканальному телефону 91-02-07, который размещен на указателях остановочных пунктов.