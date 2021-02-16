Повысить свою цифровую грамотность приглашают жителей Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Жители Хабаровского края могут поучаствовать в проверке своей цифровой грамотности. Всех желающих приглашают пройти тестирование по теме, связанной с безопасностью персональных данных.

Акция уже началась. Ее проводят до 25 февраля. Поучаствовать могут все жители Хабаровского края без исключений.

- Перед тем, как участник решит пройти этот диктант, сначала он изучит теоретический материал, в котором указаны необходимые основы законодательства по теме персональных данных, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Также в теории представлены реальные случаи вымогательства личной информации, то есть персональных данных, и советы, как обезопасить субъект в цифровой среде.

В тестировании 30 вопросов, для успешного прохождения нужно правильно ответить на 75%. Тогда участнику выдадут цифровой сертификат.

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