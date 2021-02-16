На регистрацию брака в Хабаровске теперь можно приглашать гостей Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске теперь можно проводить регистрацию брака в ЗАГСах по всем традициям, с приглашенными гостями. Антиковидные ограничения ослабили в связи со снижением числа заболевших.

- Но торжественная часть заключения брака в ЗАГСах Хабаровска будет проводиться исходя из вместимости зала, с учетом коронавирусной обстановки в городе и при строгом соблюдении всех требований Роспотребнадзора, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска. - В частности все присутствующие обязаны будут надевать маски и выдерживать дистанцию.

На одном торжестве могут присутствовать не больше 10 человек.

В прошлом году, первого апреля, из-за коронавирусной эпидемии в городе не проводили свадебные торжества в отделах ЗАГС. С первого сентября молодые могли пригласить лишь небольшое количество гостей на саму регистрацию и на короткий период времени. Затем, из-за ухудшения обстановки с заболеваемостью, ограничения возобновили, и строгий контроль велся до 15 февраля. Теперь ситуация изменилась.

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