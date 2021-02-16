Кредит на два миллиона оформили на умершего человека в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске полиция раскрыла кражу, которая произошла посредством онлайн-кредитования в финансовой организации. В органы обратились представители банка, они сообщили, что местная жительница не выплачивает обязательства по кредиту.

- По данным заявителей, жительница Хабаровска в прошлом сентябре взяла два кредита на 2 миллиона 115 тысяч рублей. Заявку она оформляла онлайн. Деньги банку не выплачивались, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Служба безопасности в итоге выяснила, что женщина не могла оформить на себя кредиты, так как за несколько дней до этого она умерла.

Полиция выяснила, что займы взяла родная сестра умершей с помощью мобильного телефона покойной. Оформила кредиты женщина через мобильное приложение, деньги обналичила в банках и затем потратила их.

Женщину задержали. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности. Теперь ей грозит до шести лет лишения свободы.

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