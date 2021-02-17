В ЕАО пройдет молодежный форум «Территория действий» Фото: Правительство ЕАО

В Еврейской автономной области снова состоится молодежный форум под названием «Территория действий». На мероприятии молодежь пройдет школу молодых политиков и депутатов. Форум стартует 26 марта и закончится 28 марта, проходить будет на базе горнолыжного комплекса «Фома» в областной столице. Инициатором проекта выступил губернатор области, Ростислав Гольдштейн.

- Участники такого большого и значимого форума смогут проявить себя, свои способности в управлении, в проектной деятельности на территории области, - рассказал Ростислав Гольдштейн.

«Территория действий» будет проходить в разных форматах, среди которых дискуссионные площадки, практические занятия, тренинги и мастер-классы. Будет и неформальная часть - без галстуков. В мероприятии поучаствуют эксперты - бизнес-тренеры, политологи, предприниматели и депутаты.

Форум организовывается при участии правительства Еврейской автономии, партии «Единая Россия» и Ассоциации активных граждан ЕАО.