Погода в Хабаровском крае на 17 февраля 2021 года: во всех районах продолжает буйствовать циклон Фото: Борис КОКУРИН

Как сообщает ФГБУ «Дальневосточное УГМС», погода в Хабаровском крае на 17 февраля 2021 года следующая: практически во всех районах региона продолжает буйствовать снежный циклон. Метеослужба предупреждает об опасных метеорологических явлениях - усилении ветра с порывами местами до 35 метров в секунду, сильном снегопаде и метели.

- В Хабаровске сегодня, 17 февраля, будет идти снег, продолжается метель, ветер усилится, периодически порывы будут достигать скорости до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем в краевой столице от -8 до -10 градусов, - рассказали в гидрометцентре.

На дорогах Хабаровска и края возможны заносы и снежный накат, гололедица.

На юге Хабаровского края ситуация хуже, чем в столице, температура днем до -10 градусов, но ветер сильный - до 24 метров в секунду. Метель, снегопад, местами сильный снег.

Центр региона также находится во власти циклона, метель и снегопад не отпускают пока районы. Местами снег усилится. Днем от -0 до -12, ветер северный 8-14 метров в секунду, порывы до 35 метров в секунду.

На севере региона тоже метель и снегопад. Температура днем от -5 до -20 градусов, Порывы ветра могут достигать 30 метров в секунду.