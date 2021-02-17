Школы Хабаровска работают в штатном режиме Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В Хабаровске с 16 февраля буйствует снежный циклон. Однако перебоев в работе общеобразовательных учреждений города не предвидится на 17 февраля.

С прошлого дня в городе все коммунальные хозяйственные службы занимались расчисткой дорог и придомовых территорий. В ликвидации последствий снегопада ночью было задействовано порядка 40 единиц спецтехники, в их числе грейдеры, роторы, комбинированные машины.

- Первоочередно механизированные колонны расчищали трассы города, где проезжает общественный транспорт, также в приоритете для расчистки были пешеходные переходы и карманы остановок, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска. - Снежные накаты и заносы устранили на магистралях по улицам Воронежская, Тихоокеанская, все улицы «красной линии», то есть в центре города, в микрорайонах и на подъемах-спусках в городе.

В общей ложности на полотно высыпано 252 тонны реагентов, а убрано 185 кубов снега. Работа велась оперативно, однако осложнялась сильными ветряными порывами.

Сегодня, 17 февраля, в городе будут работать 70 единиц спецтехники и 65 рабочих.