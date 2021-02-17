Конкурс детских рисунков прошел в Хабаровском крае Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В честь грядущего праздника Дня защитника Отечества и в рамках патриотической акции «Неделя мужества» управление министерства внутренних дел России по Хабаровскому краю провело конкурс рисунков среди детей. Темой рисунков стал мужской праздник.

- Мы определили победителей конкурса, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Авторы рисунков - это дети сотрудников органов внутренних дел, служащих и работников подразделений краевого ведомства.

Оценщиками конкурса выступили руководители подразделений краевого правоохранительного ведомства и член общественного совета при УМВД России по Хабаровскому краю Андрей Скрыпников.

В конкурсе участвовали рисунки 64 детей. Все они из разных населенных пунктов Хабаровского края. Процесс выбора для жюри оказался трудным, так как юные художники представляли работы разного формата. Каждая работа была яркой и эмоциональной.

Призы получили победители в трех возрастных категориях. Вне конкурса отметили работу мальчика из Хабаровска - Ивана Саранича, ему всего четыре года. Все участники и победители получат дипломы.