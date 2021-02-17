Повреждения в доме устранила управляющая компания в Хабаровске Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В краевой столице управляющая компания занялась устранением повреждений общедомового имущества только после того, как в дело вмешалась городская прокуратура.

В Хабаровске в интернете прошла информация о том, что в одном из домов города в подъезде обнаружена трещина в стене. В связи с этим прокуратура организовала проверку.

- Прокуратурой было установлено, что в указанном подъезде в доме №25 по улице Ленинградской в городе Хабаровске обрушился штукатурный слой, в результате в подъезде обнажился межплиточный шов, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Управляющая компания не произвела своевременный осмотр общедомового имущества и не устранила появившиеся повреждения. Информация о том, что в стене трещина - не подтвердилась. Прокурор вынес представление, после чего нарушения были устранены управляющей компанией.