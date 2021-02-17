Общественный транспорт может ходить с перебоями в Хабаровске из-за непогоды

Общественный транспорт может ходить с перебоями в Хабаровске из-за погоды Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В краевой столице сегодня, 17 февраля, возможны перебои в работе общественного транспорта. Сложности связаны с плохими погодными условиями и обстановкой на дорогах.

- К сведению жителей и гостей города Хабаровска - общественный транспорт может ездить с отклонениями от расписания, к тому же могут быть увеличены интервалы между транспортом, - предупредили в пресс-службе городской администрации. - На утро 17 февраля на маршрутах в городе работали 579 автобусов, 29 трамваев и 17 троллейбусов.

Проследить, где находится нужный транспорт, и узнать, когда приедет в назначенную точку, можно посредством интернет-сайтов «Транспорт27.рф», bus27.ru, через приложения в телефоне Go2bus и «Умный транспорт». Кроме того, можно уточнить информацию у диспетчера по телефону 91-02-07.

По информации администрации города, мэрия расторгает договоры с некоторыми недобросовестными перевозчиками.

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