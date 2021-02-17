На экспресс-займы совершено очередное нападение в Хабаровске Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске в Индустриальном районе совершено нападение на офис экспресс-займов. Нападавший угрожал менеджеру ножом и требовал деньги. В итоге преступник похитил из кассы организации 37 тысяч рублей и сбежал, затерялся между домов.

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли преступление по горячим следам. Полиция изучила видеозаписи с камер наблюдения и уже через несколько часов задержала хабаровчанина, предположительно совершившего нападение.

- Им оказался мужчина 32 лет, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за угон и разбой, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - В 2018 году он вышел из тюрьмы.

Полиция изъяла у мужчины оставшиеся деньги - 10 тысяч рублей. Остальное он потратил на выпивку и еду. Возбуждено уголовное дело, преступнику грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

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