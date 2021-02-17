В ЕАО закрыли школьный класс на коронавирусный карантин Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Обстановка с заболеваемостью коронавирусом в Еврейской автономной области следующая: нарастающим итогом в области зарегистрирован 4281 заболевший человек. Выздоровели 4079 пациентов. Летальных исходов болезни - 115 по области.

- В госпиталь направлены 33 пациента, - рассказали в правительстве области. - 54 человека лечатся дома амбулаторно. В автономии развернуто 88 ковидных коек, из них заняты 33.

По информации властей областной столицы, 4А класс в 23 лицее закрыт на коронавирусный карантин. Администрация школы принимает необходимые меры для нераспространения вируса.

По ОРВИ в Биробиджане закрыли на карантин с 15 февраля восьмую школу, там число заболевших больше 30%.

Также на карантин закрыты 9Б класс в пятой школе, 7В и 8Б классы в десятой школе, второй класс и 6Б в средней коррекционной школе, 2Ж и 3Д в четвертой школе.

Детские сады в Биробиджане работают, руководство каждого проводит дезинфекции, влажные уборки и при малейших признаках заболевания у детей - отправляет их лечиться.

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