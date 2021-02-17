Информацию о «Предпринимателе года» в Хабаровском крае можно узнать по телефону Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае вскоре состоится региональный конкурс на звание лучшего предпринимателя года. Заявки на участие принимаются до 10 апреля министерством инвестиционного развития и предпринимательства. Сегодня, 17 февраля, в крае будет работать «Горячая линия», где можно получить всю интересующую информацию по поводу участия в конкурсе.

На конкурсе среди предпринимателей выберут лучших в разных номинациях.

- Номинации будут в темах сельского хозяйства, лесной, рыбной отраслей, строительства, промышленности, общественного питания, торговли, общественного транспорта, сферы услуг, кроме того, будут объявлены специальные номинации - «За вклад в развитие муниципального района», «Успешный старт», «Молодой предприниматель» и «Народный предприниматель», - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Чаще всего предприниматели спрашивают, какие нужный документы для участия в конкурсе, как стать участником и прочее. Ответы на вопросы можно получить, позвонив по номеру 8 (4212) 40-20-00, добавочный 2075. Позвонить можно до 18:00.

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