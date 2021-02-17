Цены на продукты «зафиксированы» в магазинах Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Краевое министерство сельского хозяйства следит за уровнем цен на социально значимые позиции продуктов в магазинах Хабаровского края. В очередной рейд для контроля цен отправились представители ведомства. В ходе рейда было установлено, что предприниматели выполняют взятые на себя обязательства по соглашению.

Напомним, в прошлом году осенью в магазинах наблюдался рост цен, в частности на такие продукты, как сахарный песок и растительное масло. Федеральное правительство приняло решение зафиксировать ценовой порог на эти продукты. Так, подсолнечное масло должно стоить не более 121 рубля за литр, а сахарный песок - не более 60 рублей за килограмм.

- К этому соглашению в Хабаровском крае присоединились порядка 700 магазинов. В том числе крупные торговые сети, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Сегодня специалисты побывали в сети магазинов «Мир продуктов» и «Амба» в Хабаровске.

По результатам рейда специалисты выявили, что цены на масло и сахар стоят согласно документу. Предприниматели соблюдают это соглашение. Кроме того, ряд предпринимателей снизил и зафиксировал цены еще на ряд продуктов, исходя из спроса.

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