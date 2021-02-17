К концу недели Хабаровск очистят от снега Фото: Борис КОКУРИН

В краевой столице после снежного циклона прибавилось работы коммунальным службам. Сегодня, 17 февраля, Сергей Кравчук провел встречу с представителями структур муниципального образования.

- Метеорологи сообщили, что за сутки в городе выпало 20 миллиметров осадков, а это больше месячной нормы в полтора раза, - сказал градоначальник. - Циклон сегодня уже постепенно смещается. Ночную смену коммунальщики выдержали нормально, основные магистрали и улицы почистили и посыпали.

Градоначальник акцентировал внимание на необходимости расчистить теперь остановки для общественного транспорта, сваленный снег мешает заезду и во дворы. Не забывать про частный сектор призвал службы мэр города.

Большое внимание градоначальник уделил работе управляющих компаний и их деятельности по расчистке дворов.

Мэр распорядился, чтобы за два дня город привели в порядок, а в пятницу администрация проконтролирует итоги снегоуборки и поможет тем, кто с задачей не справится.

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