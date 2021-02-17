Новые сорта цветов появятся в Хабаровске к 8 марта Фото: Администрация Хабаровска

В преддверии международного женского дня городские озеленители рассказали о том, какие цветы будут ждать прекрасную половину Хабаровска. К праздникам выращивают традиционные тюльпаны, необычные тюльпаны, а также гиацинты и нарциссы.

- Срежут первые цветы уже к 23 февраля, весь урожай снимут к 8 марта, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска. - Обще количество цветов - 6,5 тысячи тюльпанов, 500 гиацинтов и нарциссов в горшках.

По информации от озеленителей города, в 2021 году в Хабаровске появятся новые сорта тюльпанов, например, красные с белой каемкой, называются они «Кунг-фу», и красные с желтой каемкой - «Денмарк». Будут также в продаже синие гиацинты и желтые и белые нарциссы.

Хабаровчане начали делать заказы к праздникам еще в январе. Цена за один тюльпан будет такая же, как и в прошлые три года - по 75 рублей за штуку. Горшечные будут продаваться по 250 рублей.

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