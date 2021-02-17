Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе пройдут в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В этом году в краевой столице состоится первенство России по спортивной борьбе. В состязаниях примут участие юниоры в возрасте до 21 года. Пройдет соревнование с 11 по 13 марта в «Платинум арене». Общее число участников более 300.

- В сборную Хабаровского края войдут 15 человек, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Те юниоры, которые победят или станут призерами состязания, будут отобраны в состав сборной команды России и выступят на первенстве мира и Европы.

Соревнования начнутся 11 марта в 10 часов утра, 12 марта состоится церемония открытия в 17:30, в 18:00 будут финальные состязания, и будут идти 13 марта с 16:00. Посетить соревнования могут все желающие.

Эта весна богата на спортивные события в Хабаровском крае. Так, в марте пройдут Дальневосточные игры боевых искусств, а в мае в городе пройдет международный боксерский турнир и финал чемпионата России по баскетболу. Летом в краевую столицу приедут велосипедисты на соревнования разных уровней.

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