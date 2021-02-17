Как будут работать отделения Почты России в Хабаровске 20-24 февраля

20 февраля почтовые отделения дальневосточных регионов будут работать по графику понедельника и закроются на час раньше.

21 и 24 февраля отделения Почты России будут работать по обычному графику, а 22 февраля - по расписанию субботы.

23 февраля станет выходным днем для почтовых отделений.

Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно по ссылке с мобильного устройства: http://onelink.to/a3jqkr.