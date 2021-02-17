Дети будут ходить в бассейн бесплатно в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае идет реализация федерального проекта под названием «Плавание для всех». В рамках этой программы дети от семи до девяти лет могут посещать бесплатно занятия в бассейне. За прошлый год в регионе в бассейн по программе ходили около сотни детей. Занятия идут три месяца по несколько раз в неделю.

- Плавание - это отличное средство для физвоспитания, закаливания и профилактики заболеваний опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Одна из главных задач проекта - это научить детей плавать, что уменьшит число пострадавших на открытой воде детей.

В апреле такая программа начнет действовать в восьми муниципалитетах Хабаровского края, где есть бассейны, в частности в Амурском, Ванинском, Верхнебуреинском, Николаевском, Охотском, Советско-Гаванском, Солнечном и имени Лазо районах. На местах будут работать инструкторы, им откроют ставки на деньги из бюджета.

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