Длительные свидания с заключенными возобновляют в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в связи с тем, что ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией стабилизируется, учреждения УФСИН возобновляют возможность проведения длительных свиданий заключенных с родственниками.

С 25 февраля родственники будут допускаться на свидания, но при условии строгого соблюдения противоэпидемических мер, то есть при наличии на лице маски.

- Посетить заключенного можно будет, имея на руках отрицательный ПЦР-тест, включая переболевших COVID-19 и вакцинированных, детей старше одного года, на выявление новой коронавирусной инфекции, полученный в период не позднее, чем за три дня до даты предоставления длительного свидания, - рассказали в УФСИН России по Хабаровскому краю.

Справка должна быть оформлена на оригинальном бланке аккредитованной лаборатории, которая имеет право проводить исследования на коронавирус, или на бланке муниципального медучреждения. Родственники с симптомами ОРВИ и повышенной температурой допускаться не будут.

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