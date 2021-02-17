Хабаровчане стали меньше болеть ОРВИ Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В краевой столице пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом. Ситуация с заболеваемостью острой респираторной вирусной инфекцией стабилизируется, хабаровчане стали меньше болеть ОРВИ. Показатели ниже эпидпорога на 14,6%.

- За неделю с восьмого по 14 февраля к врачам обратились 4887 человек, которые жаловались на симптомы ОРВИ. Это на 123 человека меньше, чем неделей ранее, - рассказали в пресс-службе администрации Хабаровска. - В числе обратившихся - 3489 детей до 14 лет и 1398 взрослых. В больницу положили восемь человек, из них шестеро несовершеннолетних.

Внебольничная пневмония пока краевую столицу не отпускает, но есть тенденция к позитивным показателям. С начала 2021 года внебольничную пневмонию диагностировали 4935 жителям. За неделю с восьмого по 14 февраля - 495 случаев заболевания, то есть на 186 случаев меньше, чем неделей ранее. Госпитализированы с пневмонией 278 человек.

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