Пожарные извещатели ставят в домах Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Жителям Хабаровского края в домах, которые наиболее подвержены возгораниям, ставят пожарные извещатели. Эти приборы позволят оперативно среагировать на возгорание, чтобы при необходимости эвакуироваться из помещения. Очередной рейд с установкой датчиков прошел в регионе.

- Комиссия посетила семью с детьми, у которой в доме установлен такой извещатель. Семья проживает в ветхом доме, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - После посетили пожилую пару с ограниченными возможностями здоровья, затем ветерана ВОВ. Всем рассказали, как работает прибор.

Для людей проводятся консультации по пожарной безопасности, проводится также инструктаж, как работает прибор. Чаще всего извещатели ставят в домах семей с детьми, чье жилье является ветхим, а также в домах людей маломобильных и пожилых, у ветеранов.

За эту зиму поставлено уже порядка двух тысяч датчиков. Средства на них выделяются из краевого и местных бюджетов.

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