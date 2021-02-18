Обстановка в Хабаровском крае на 18 февраля: пожары, погода Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

День 18 февраля в Хабаровском крае начался спокойно, за прошедшие сутки в регионе произошло 11 пожаров, из них в жилых домах - три.

В крае продолжаются работы по ликвидации последствий снежного циклона, бушевавшего 16 и 17 февраля.

Что касается погоды на 18 февраля, то опасных метеоявлений в регионе не прогнозируется. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в Хабаровске 18 февраля осадков не будет, температура днем от -7 до -9 градусов. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.

На юге Хабаровского края ситуация аналогичная столице, осадков не ожидается, ветер чуть сильнее - 6-11 метров в секунду, днем температура от -4 до -9 градусов.

В центре региона осадков тоже не ожидается, ветер может быть порывами до 20 метров в секунду. температура воздуха от -2 до -15 градусов.

Север Хабаровского края без существенных осадков. Ветер может быть с порывами до 20 метров в секунду. Днём на улице от -7 до -17 градусов.

На реках Хабаровского края ледостав. Солнечная активность очень низкая.

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