В ЕАО стабилизировалась ситуация с заболеваемостью ОРВИ Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Еврейской автономной области общая санитарно-эпидемическая обстановка стабилизируется. По состоянию на 18 февраля в области зарегистрировано нарастающим итогом 4286 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией за все время пандемии.

Справились с болезнью в регионе 4081 человек. За все время пандемии в ЕАО от ковида умерли 117 человек.

- Госпитализированы в больницу 34 человека, 54 пациента лечатся на дому амбулаторно, - рассказали в пресс-службе правительства ЕАО. - В области развернуто 88 ковидных коек, из них 34 заняты.

Что касается заболеваемости ОРВИ в области, то на день 18 февраля ситуация стабилизировалась. За последние несколько недель неотложную медицинскую помощь вызывать стали меньше.

Как отметили в министерстве здравоохранения области, в скором времени издадут приказ о ранней госпитализации пациентов в возрасте от 60 лет с подтвержденным коронавирусом, во избежание осложнений течения болезни.

В Ведомстве отметили, что роста заболеваемости ОРВИ в регионе не наблюдается.

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