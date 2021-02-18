Корректировки в бюджет внесли в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровская городская дума провела заседание, где был представлен проект решения о внесении изменений в параметры бюджета Хабаровска на текущий год.

- В этом году неналоговые и неналоговые доходы увеличатся, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска. - Возрастут и расходы - на 113,5 миллионов рублей. Семь муниципальных программ получат финансирование в размере 130,5 миллионов, а для одной из программ урежут на 17 миллионов.

Так, порядка 12 миллионов пойдут на ремонт и покупку оборудования в 58 школу. Частично оплатят труд обслуживающего персонала в школах. Будет больше расходов на спорт в городе, на общественный транспорт.

По информации администрации города, в этом году бюджет будет таким: доходов ожидается порядка 14,8 миллиардов рублей, расходов – 15,6, а дефицита будет на 826 миллионов рублей. На социальную сферу в этом году направят порядка 9,5 миллиардов рублей, практически восемь миллиардов из них отправится в сферу образования.

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