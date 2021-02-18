Система голосового заполнения протоколов появилась в больнице Хабаровска Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске в Детской больнице имени Пиотровича заработала новая система заполнения протоколов - теперь сотрудники могут голосом наговаривать информацию, а программа преобразует ее в текст.

Голосовое заполнение протоколов в больнице максимально сэкономит время врачей на заполнении документации. Новшество введено в отделении ультразвуковой диагностики. То есть параллельно специалист может проводить работу и наговаривать текст.

- В медицине очень важно быть в курсе новых технологий, - говорит Юрий Бойченко, и.о. министра здравоохранения Хабаровского края. - Мы оптимизируем рабочий процесс и благодаря новым технологиям меньше времени тратим на формальности, и больше общаемся с людьми.

Информатизация медицинских учреждений - важная часть развития. Скорость заполнения протоколов повышается, врачи больше контактируют с пациентами, больше времени появляется для анализа и исследований.

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