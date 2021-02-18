Напавшего на ребенка мужчину в Хабаровском крае посадят на восемь лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае осудили мужчину за нападение с ножом на маленького мальчика.

- Мужчину признали виновным в совершении преступлений по части третьей статьи 30, пунктов «в», «и» части второй статьи 105, пункта «а» части первой статьи 213 уголовного кодекса - «Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, из хулиганских побуждений, не доведенное до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

По информации прокуратуры, мужчина находился под действием алкоголя, когда решил напасть на ребенка, которому было всего четыре года. Во дворе одного из домов в Хабаровске он нанес мальчику удар ножом в лицо. Вред здоровью мальчика нанесен легкий, так как преступника спугнула бабушка мальчика, которая спрятала ребенка за спину и закричала. Мужчина, испугавшись, убежал.

Преступник на суде вину свою отрицал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 11 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.

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