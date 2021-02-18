Рабочие места для инвалидов организуют работодатели Хабаровского края

Рабочие места для инвалидов сделают работодатели Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае объявлен конкурс на гранты для оборудования рабочих мест для инвалидов. Комитет по труду и занятости населения принимает документы на участие в конкурсе до 19 марта.

Заявиться на участие могут юридические лица и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и государственные, муниципальные бюджетные и автономные учреждения Хабаровского края.

- В прошлом году в таком конкурсе участвовал технологический колледж Хабаровска, осенью он получил грант. Рабочее место оборудовали для повара по изготовлению полуфабрикатов. В декабре человек вышел на работу, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

На оборудование одного такого места положено порядка 100 тысяч рублей. Для участия работодатель должен подать заявку по форме и приложить необходимую документацию. Более подробную информацию можно узнать на портале комитета.

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