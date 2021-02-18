Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Рабочие места для инвалидов организуют работодатели Хабаровского края

На реализацию программы можно получить грант на конкурсной основе
Оксана ШЕМЕТОВА
КомментироватьОставить комментарий
Рабочие места для инвалидов сделают работодатели Хабаровского края

Рабочие места для инвалидов сделают работодатели Хабаровского края

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае объявлен конкурс на гранты для оборудования рабочих мест для инвалидов. Комитет по труду и занятости населения принимает документы на участие в конкурсе до 19 марта.

Заявиться на участие могут юридические лица и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели и государственные, муниципальные бюджетные и автономные учреждения Хабаровского края.

- В прошлом году в таком конкурсе участвовал технологический колледж Хабаровска, осенью он получил грант. Рабочее место оборудовали для повара по изготовлению полуфабрикатов. В декабре человек вышел на работу, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

На оборудование одного такого места положено порядка 100 тысяч рублей. Для участия работодатель должен подать заявку по форме и приложить необходимую документацию. Более подробную информацию можно узнать на портале комитета.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.