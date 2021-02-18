Дети поедут в летние оздоровительные лагеря в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае состоялось заседание, где руководство детских оздоровительных учреждений, зампред краевого правительства по социальным вопросам и министр образования и науки края обсудили работу детских летних оздоровительных учреждений будущим летом.

- На встрече обсудили, какие лагеря будут работать, сколько детей примут, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Представители органов местного самоуправления проявили заинтересованность в том, чтобы летние оздоровительные мероприятия для детей прошли в полном объеме.

Учитывая обстановку в крае и требования, предъявляемые к учреждениям в данное время, заполняемость лагерей не может превышать 50%. Но в связи с тем, что сейчас в регионе уровень заболеваемости снижается, министерство образования будет поднимать вопрос о стопроцентной заполняемости детских оздоровительных учреждений.

При этом в лагерях будут соблюдаться меры защиты от коронавируса.

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