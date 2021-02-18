Непристойную рекламу уберут с улиц Хабаровска по решению УФАС

Хабаровское управление антимонопольной службы России вынесло решение относительно непристойной рекламы на улицах Хабаровска. Компании, которая размещает баннеры с изображением медицинских работников в непристойном виде, предписано прекратить нарушать законодательство о рекламе.

- Хабаровское УФАС России предварительно провело собрание, где экспертный совет по применению законодательства о рекламе установил, что использованный женский образ является непристойным, - рассказали в пресс-службе УФАС. - Учитывая то, что в мире сейчас пандемия новой коронавирусной инфекции, предлагать услуги в такой форме, где представлен образ девушки легкомысленного поведения - неэтично.

Как сказали в УФАС - использованный в данной рекламе женский образ, который никак не связан с объектом рекламирования, является сексуальной объективизацией.

Как сообщают в антимонопольной службе, женщина-медицинский работник в условиях неоднозначной ситуации с заболеваемостью ковидом в регионе изображается в неприемлемом виде. Помимо этической составляющей реклама вводит в заблуждение относительно того, какие услуги предоставляет центр.

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