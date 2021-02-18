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Общество

За вылов ценной рыбы осудили жителя Хабаровского края

Своими деяниями мужчина нанес крупный ущерб государству
Оксана ШЕМЕТОВА
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За вылов ценной рыбы осудили жителя Хабаровского края

За вылов ценной рыбы осудили жителя Хабаровского края

Фото: Дарья АСЛАМОВА

В Хабаровском крае осудили мужчину, который занимался незаконным выловом рыбы.

- Советско-Гаванским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении жителя поселка Ванино, его признали виновными в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов с причинением особо крупного ущерба государству, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Суд установил, что в конце лета 2020 года мужчина посредством рыболовной сети незаконно выловил 39 голов рыбы породы лососевых, а также 10 килограммов икры горбуши. Деяния мужчина совершил на реке Коппи в Советско-Гаванском районе. Незаконным выловом мужчина причинил государству ущерб в размере 648 тысяч рублей.

Браконьер свою вину признал полностью. Он получил наказание в виде двух лет условного лишения свободы с полным возмещением ущерба.

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