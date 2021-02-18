Электронными услугами ЗАГС активно пользуются жители Хабаровского края Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае услугами ЗАГС в электронном виде жители стали пользоваться чаще. По информации правительства края, почти в два раза увеличилось число обращений.

- Чаще всего через портал государственных услуг в прошлом году подавали заявления на заключение браков в регионе, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Почти три тысячи обращений зарегистрированы на портале. То есть по сравнению с 2019 годом цифра увеличилась на 1365.

На регистрацию рождения ребенка подали 991 заявление в электронном виде. В правительстве отметили, что количество этих обращений также увеличилось.

Повышение интереса к получению услуг в интернете произошло в том числе из-за пандемии коронавирусной инфекции в крае и связанными с ней ограничениями. Есть и другие преимущества услуг - обрабатываются заявления быстрее, кроме того, госпошлина оплачивается со скидкой 30%.

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.