Двоих человек условно спасли пожарные в Хабаровском театре музкомедии Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В столице края прошло пожарно-тактическое учение в театре музыкальной комедии. В операции участвовали сотрудники учреждения и сами спасатели.

- Условной задачей пожарных было спасение двух людей из пожара в цокольном помещении театра, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - По легенде возгорание случилось из-за короткого замыкания. Два человека не могли выбраться. В театре сработала сигнализация, и персонал призвали эвакуироваться.

Когда пожарные прибыли на место и получили информацию о возможных пострадавших, сразу приступили к разведке и поиску людей. Когда пострадавших обнаружили, то с помощью индивидуальных спасательных устройств эвакуировали из помещения.

Параллельно другие бригады нашли очаг возгорания и ликвидировали его. Операция прошла успешно. В МЧС сообщили, что такие учения позволяют отработать вопросы взаимодействия администраций объектов с пожарными. Кроме того, спасатели оттачивают свои профессиональные умения в критических ситуациях.

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