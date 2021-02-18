Защищать свои персональные данные учат школьников Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае с восьмого по 22 февраля в образовательных учреждениях продолжаются занятия по цифровой грамотности для школьников с первого по 11 классы. Темы «Уроков цифры» связаны с приватностью в цифровом мире.

- В планах уроки провести для 30 тысяч учеников из 260 школ края, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края. - Уроки уже прошли в Математическом лицее Хабаровска для семиклассников.

Дети узнали, что такое «приватность», «конфиденциальность», «овершеринг», «цифровой след» и «шпионское ПО», получили основную информацию о том, как защитить свои персональные данные и обезопасить их.

На вопросы школьников ответили специалисты профильных направлений и вместе с ребятами прошли тест по теме. Школьникам объяснили, что защита своих данных важна для каждого человека, так как от этого зависят его безопасность и будущее, а такие цифровые уроки помогают разобраться в сложной теме.

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