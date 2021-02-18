Борьба с наркопреступностью продолжается в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

На заседании Хабаровской городской думы обсудили обстановку с наркопреступностью в городе.

Василий Осипов, заместитель начальника управления, подполковник внутренней службы, доложил о том, какие меры принимались и принимаются для обеспечения правопорядка. Подполковник сообщил, что в 2020 году раскрываемость преступлений увеличилась на 10%.

- Особое внимание органы уделяли борьбе с наркоугрозами, - рассказал Василий Осипов. - 178 преступлений выявлено по незаконному обороту наркотиков, то есть на 40% больше, чем годом ранее.

За прошлый год транспортными полицейскими выявлено 80 фактов незаконного сбыта наркосодержащей продукции, из оборота изъяли больше 80 килограммов запрещенных веществ. Пять наркогруппировок разобщили.

На заседании Хабаровской городской думы отметили важность такой работы транспортной полиции и поблагодарили за весомый вклад в борьбу с преступностью

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