Полтора миллиарда получит Хабаровский край на здравоохранение Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сфера здравоохранения в Хабаровском крае получит дополнительное финансирование из средств резервного фонда федерального правительства в размере полутора миллиардов рублей.

- Деньги направят в Хабаровский краевой фонд обязательного медицинского страхования, который, в свою очередь, профинансирует больницы, поликлиники и медицинские учреждения, за оказанную медпомощь, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства хабаровского края.

В связи с новой коронавирусной инфекцией Хабаровский край, как и вся страна бросил значительные силы на борьбу с болезнью, нагрузка на медицинские учреждения увеличилась, некоторые до сих пор работают в режиме ковидных госпиталей. Запросы на медпомощь привели и к возрастанию затрат, поэтому деньги, выделяемые краю, будут направлены медучреждениям, которые оказывали помощь коронавирусным больным.

Краевое правительство специально инициировало обращение в федеральное правительство для дополнительного финансирования системы здравоохранения. Напомним, за время пандемии в регионе заболели ковидом 47876 человек, а справились с инфекцией 44379 человек.

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