Прогулки с врачами возобновляются в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Жители краевой столицы активно посещали еженедельные прогулочные акции в Хабаровске до пандемии новой коронавирусной инфекции. В этом году возобновится акция уже 27 февраля. Стартуют прогулки на летней сцене парка имени Муравьева-Амурского Хабаровского края, в полдень.

- Спортивная разминка для всех участников возобновившейся акции пройдет под руководством фитнес-тренера, - рассказали в пресс-службе администрации города Хабаровска. – А в рамках «Международного дня охраны здоровья уха и слуха» специалист из профильной клиники расскажет участникам о том, как сохранить слух и здоровье уха. Кроме того, на месте будет работать мобильный диагностический кабинет.

Во время прогулки, в моменты остановок медицинские работники проведут профилактические беседы о том, как проводить профилактику заболеваний и вести здоровый образ жизни. Помимо этого во время преодоления заявленного маршрута состоится и оздоровительная зарядка.

График еженедельных прогулок будет размещен на сайте «Здоровый Хабаровск».

Вам есть чем поделиться? Стали очевидцем событий? Хотите пожаловаться? Пишите, присылайте фото на WhatsApp нашей редакции 8-962-223-38-83! Внимание: звонки на этот номер не принимаются.