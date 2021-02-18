На коронавирусный карантин ни одна школа в Хабаровске не закрыта Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске на коронавирусный карантин пока не закрыта ни одна школа или детский сад. На данное время дети болеют в основном только острой респираторной вирусной инфекцией.

- На сегодняшний день из-за заболеваемости 19 учащихся ОРВИ временно прекращены занятия в двух классах двух хабаровских школ, - рассказал Андрей Русинов, главный специалист городского управления образования. - Восемь детских садов в городе закрыли группы, в которых заболели 142 ребенка. А вот с преподавательским составом ситуация лучше, практически все педагоги в строю.

Как говорит Андрей Русинов, ситуация из-за заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией в школах и садиках Хабаровска стабильная и не вызывает никаких опасений. Во всех учреждениях продолжаются противоэпидемические мероприятия, а проверки, которые проводит управление образования, показывают, что все рекомендации Роспотребнадзора соблюдаются.

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