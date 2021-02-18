На коммунальные проблемы жалуются жители Хабаровского края через интернет Фото: Правительство Хабаровского края

Жители Хабаровского края стали чаще жаловаться в жилищную инспекцию именно посредством сети интернет. Современные технологии помогают быстрее рассказать о проблеме, а значит, быстрее решить ее.

- Обратиться в управление можно как в письменном виде, так и через электронные ресурсы, - рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Помимо прочего можно оставить жалобу, позвонив по телефону управления и на горячую линию. Звонки записываются, поэтому такой звонок - уже обращение. Разнообразие форматов обращений ускоряет отработку жалобы и помогает скорее решить проблему.

Чаще всего население жалуется на ненадлежащее содержание МКД, на нарушения температурного режима или нарушение в предоставлении коммунальных услуг. После того, как жалоба поступила, с заявителем связывается инспектор и проводит впоследствии проверку, выдает предписания для УК и ТСЖ на устранение нарушений. Ответ направляется заявителю.

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