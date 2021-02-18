Начальника управления административно-технического контроля назначили в Хабаровске Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

В Хабаровской городской администрации новое назначение - начальником управления административно-технического контроля стал Павел Владимирович Головин. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Кравчук, мэр города Хабаровска.

- Павел Головин приступит к своим новым обязанностям с 19 февраля 2021 года, - рассказали в пресс-службе администрации города. - Родился в 1976 году. Получил два высших образования, одно из них в Ульяновском высшем военно-техническом училище, окончил которое в 1999 году, а второе образование получил в Военной академии тыла и транспорта имени генерала армии А. В. Хрулева. Это заведение окончил в 2009 году.

Павел Головин неоднократно проходил повышение квалификации, работал на руководящих должностях больше 19 лет. Имеет медали «За воинскую доблесть», «За отличие в службе», «Участнику военной операции в Сирии», «Участнику борьбы со стихией на Амуре», «За участие в военном параде в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За участие в военном параде в День Победы».

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